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Уникальная ограда Всехсвятского кладбища Тулы признана культурной ценностью

Уникальная ограда Всехсвятского кладбища Тулы признана культурной ценностью

Изготовленный в начале 20 века кирпичный забор включён в государственный реестр объектов культурного наследия.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия включила ограду и ворота Всехсвятского кладбища Тулы в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Построенная в 1900-1908 годах в границах улиц Льва Толстого, Тимирязева, Мориса Тореза и проезда Тимирязева ограда признана культурной ценностью и охраняется государством.

Как следует из текста соответствующего приказа, объёмно-пространственная композиция представляет собой кирпичную ограду со столбами и глухими пряслами, западными воротами с готическими башенками.

Композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление ворот состоит из кирпичных столбов с высокими островерхими шатрами, а также конструкций шатров и кровли с гуртами башенок западных готических ворот.

Ограда изготовлена из самых распространённых в начале XX века материалов – кирпичные стены и столбы прясел сделаны из неоштукатуренного кирпича, детали тоже выложены кирпичом. Кровельное покрытие шатров и башенок – металл с имитацией черепицы «бобровый хвост».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +8
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