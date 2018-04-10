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Тульские следователи проводят конкурс детских рисунков ко Дню Победы

Тульские следователи проводят конкурс детских рисунков ко Дню Победы

К рассмотрению принимаются работы, выполненные в любых жанрах и техниках. Приём рисунков продлится до 3 мая.

В преддверии Дня Победы следственное управление Следственного комитета России по Тульской области объявляет конкурс рисунков «Мы – наследники Победы».

Принимаются рисунки, выполненные в любых жанрах и техниках – тушью, гуашью, акварелью, пастелью, графикой, а также созданные с помощью графических редакторов.

На каждой работе с обратной стороны нужно указать: название работы, имя и фамилию автора, дату его рождения, место учебы и контактный телефон. От одного автора принимается не более двух работ. Конкурс проводится в пяти номинациях:

  • «Дорогие мои ветераны» (изображение одного героя или группы людей),
  • «Батальные сражения» (сцены сражений в любой технике),
  • «Праздник победы» (сцены празднования Великой Победы),
  • «Памяти павших» (любой жанр – натюрморт, портрет, пейзаж),
  • «Пусть всегда будет солнце!» (сцены с участием детей).

Конкурс проводится с 11 апреля по 3 мая. В преддверии Дня Победы конкурсная комиссия определяет победителей, которые получат памятные презенты от организаторов. Подробности по телефону: 55-51-60.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +2
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