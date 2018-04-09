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В шести клиентских центрах «ТНС энерго Тула» изменился режим работы

В шести клиентских центрах «ТНС энерго Тула» изменился режим работы

Узнать о нововведениях и получить самую актуальную информацию можно по телефону: 52-34-10.

В Центрах обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула», расположенных в Белёве, Дубне, Одоеве, Черни Арсеньево и в Теплом изменился график работы. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Теперь жители этих населенных пунктов могут посетить центры с понедельника по четверг, с 8 до 17 часов, и в пятницу с 8 до 16.00. С 12.00 до 12.48 – обеденный перерыв.

Передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители региона могут по телефону горячей линии: 52-34-10.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 0
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