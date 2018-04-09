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Паводок в Тульской области идёт на спад
Фото из архива MySlo

Паводок в Тульской области идёт на спад

Вопросы организации антипаводковых мероприятий обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как сообщил начальник областного ГУ МЧС Владимир Кий, в регионе подтоплено 15 низководных мостов в 9 муниципальных образованиях. По ним прекращено движение, выставлены запрещающие знаки и информационные табло.

Вода пошла на снижение, планируется, что все мосты освободятся от подтоплений в течение 10 суток. Организовано семь переправ, для контроля обстановки ежедневно проводится авиаразведка. Алексей Дюмин отметил, что все точки, где существует риск подтопления, региональным властям известны, внештатных ситуаций не зафиксировано:

Задача глав муниципалитетов – мониторить ситуацию и своевременно минимизировать неудобства для жителей. Предусмотреть доставку воды, продуктов и доступ для транспорта.

Сегодня стало известно, что паводок идёт на спад – вода сошла с 32 приусадебных участков поселка Дедилово Киреевского района, где проживают 113 человек. Кроме того, возобновлено транспортное сообщение на мосту через реку Плава в населенном пункте Косая Губа. Для ликвидации последствий паводка от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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