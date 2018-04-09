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Алексей Дюмин устроил разнос главе администрации Кимовского района

Алексей Дюмин устроил разнос главе администрации Кимовского района

По словам губернатора, жалобы, поступающие от жителей – прямое следствие некомпетентности местных чиновников.

Жители районного центра пожаловались губернатору на настоящее болото из нечистот, образовавшееся возле домов по улице Ленина. Люди не могут нормально пройти в больницу и другие учреждения, а жители ближайших домов страдают от невыносимого запаха.

Алексей Дюмин жёстко раскритиковал работу кимовских чиновников, и настоятельно порекомендовал главе районной администрации Эдуарду Фролову немедленно принять меры:

Эта ситуация меня очень расстраивает и говорит о том, как вы справляетесь со своими обязанностями. Повторения такого быть не должно.

Эдуард Фролов пояснил, что на одной из канализационных станций вышли из строя два насоса. На их покупку нужно 1,5 млн рублей. В мае будет объявлен аукцион на их покупку, а завершить ремонт планируются к июлю.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:36 0
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