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Тульские суворовцы пообщались с экипажем МКС: фоторепортаж
Фото и видео Дмитрия Дзюбина

Тульские суворовцы пообщались с экипажем МКС: фоторепортаж

В преддверии Дня космонавтики в суворовском училище состоялось тематическое мероприятие.

В Тульском суворовском училище прошли мероприятия, посвящённые 57-й годовщине полёта Юрия Гагарина в космос. В училище открылась тематическая фотовыставка, а также состоялся показ фильма «Салют-7».

Пообщаться с суворовцами приехали космонавты – Герой России туляк Сергей Залётин и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков. 

Гости рассказали ребятам о нюансах подготовки экипажей к полётам в космос и продемонстрировали устройство настоящего космического скафандра. 

Также для участников встречи был организован сеанс прямой связи с космонавтами, находящимися на МКС – они передали суворовцам привет с орбиты, поздравили с наступающим праздником и ответили на вопросы ребят. Подробности – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.

Галерея
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 1
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 2
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 3
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 4
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 5
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 6
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 7
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 8
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 9
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 10
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 11
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 12
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 13
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 14
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 15
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 16
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 17
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 18
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 19
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 20
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 21
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 22
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 23
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 24
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 25
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 26
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 27
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 28
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 29
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 30
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 31
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 32
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 33
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 34
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 35
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 36
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 37
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 38
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 39
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 40
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 41
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 42
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 43
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 44
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 45
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 46
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 47
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 48
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 49
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 50
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 51
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 52
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 53
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 54
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 55
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 56
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 57
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 58
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 59
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 60
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 61
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 62
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 63
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 64
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 65
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 66
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 67
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 68
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 69
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 70
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 71
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 72
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 73
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 74
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 75
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 76
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 77
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 78
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 79
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 80
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 81
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 82
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 83
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 84
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 85
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 86
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 87
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 88
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 89
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 90
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 91
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 92
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 93
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 94
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 95
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 96
Встреча суворовцев с космонавтами, Фото: 97
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:39 0
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