Тульские суворовцы пообщались с экипажем МКС: фоторепортаж

Фото и видео Дмитрия Дзюбина

В Тульском суворовском училище прошли мероприятия, посвящённые 57-й годовщине полёта Юрия Гагарина в космос. В училище открылась тематическая фотовыставка, а также состоялся показ фильма «Салют-7».

Пообщаться с суворовцами приехали космонавты – Герой России туляк Сергей Залётин и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

Гости рассказали ребятам о нюансах подготовки экипажей к полётам в космос и продемонстрировали устройство настоящего космического скафандра.

Также для участников встречи был организован сеанс прямой связи с космонавтами, находящимися на МКС – они передали суворовцам привет с орбиты, поздравили с наступающим праздником и ответили на вопросы ребят. Подробности – в репортаже нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина.