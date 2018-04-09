Житель Тульской области забил до смерти мужчину, пытавшегося угнать его автомобиль

Незадолго до трагедии они вместе распивали спиртное, а затем поссорились.

Возле одного из домов поселка Ивановские Дворики Тепло-Огаревского района обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, днем 7 апреля мужчины вместе распивали спиртное. Затем собутыльники поссорились, один из них вышел во двор, сел в принадлежащий подозреваемому автомобиль и завел двигатель.

Владелец машины вытащил знакомого из-за руля и нанес ему множество ударов. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.