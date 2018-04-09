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В Тульской области 295 ветеранов получат материальную помощь на ремонт жилья
Фото из архива MySlo

В Тульской области 295 ветеранов получат материальную помощь на ремонт жилья

На еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили подготовку к празднованию Дня Победы.

По словам заместителя председателя регионального правительства Марины Левиной, в Тульской области проживают 19106 ветеранов, им оказывается всесторонняя поддержка.

В прошлом году целевую субсидию из федерального бюджета на улучшение жилищных условий получили 24 человека – участники и инвалиды войны, а также вдовы ветеранов. В 2018 году на эти цели планируется потратить 9,8 млн рублей.

Ещё 295 ветеранам будет предоставлена единовременная материальная помощь на ремонт жилья – по 50 тысяч рублей на человека. Для этого из бюджета Тульской области будет выделено более 14 млн рублей.

Необходимые социальные услуги на дому получают все нуждающиеся ветераны – 1560 человек. Работники социальных служб совместно с юнармейцами помогают им в уборке жилых помещений, благоустройстве придомовых и приусадебных участков.

В преддверии Дня Победы Алексей Дюмин напомнил главам районных администраций о необходимости организации работ по благоустройству воинских захоронений и мемориалов.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 +3
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