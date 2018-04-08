Школьники из Тульской области соревновались в знании ПДД
В конкурсе «Безопасное колесо-2018» приняли участие 80 ребят.
В тульском колледже строительства и отраслевых технологий состоялся конкурс «Безопасное колесо-2018», в котором приняли участие 20 отрядов ЮИД региона.
80 мальчишек и девчонок соревновались в знаниях ПДД, оказании первой, доврачебный помощи, фигурном вождении велосипеда, знании конструкции велосипеда, проявляли себя творчески и демонстрировали свои плакаты по ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По итогам соревнований первое место заняла команда МБОУ ЦО № 24 города Тулы, второе — школа № 3 города Ясногорска и третье место — Плавский район.
Лучшее представление по агитбригаде показала команда города Новомосковска.
Победители представят Тульскую область на Всероссийском конкурсе в «Орленке».