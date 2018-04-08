Туляк Тигран Оганесян победил на чемпионате ЦФО по ММА

Представитель Тульской области Тигран Оганесян в категории 93 кг победил на чемпионате Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА), который завершился 8 апреля в манеже Центрального стадиона «Арсенал».

В финале Тигран, участник «Хулиган Team», победил спортсмена из Белогородского области Ивана Гниздицкого и заслужил право защищать знамёна Тульского региона и ЦФО на чемпионате России, который пройдёт в мае в Челябинске.

Тигран также получил специальный приз депутата Государственной Думы Ф. С. Р. Ф. Виктора Дзюбы. За волю к победе также был отмечен победитель в лёгкой категории Виталий Косицын из Рязанской области.

Тульская область в командном зачёте Первенства ЦФО (юноши 16−17 лет) завоевала бронзовую награду.