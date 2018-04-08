В Суворове руководитель учреждения медико-социальной экспертизы попалась на крупной взятке

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Суворова. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

По версии следствия, в декабре 2017 года в Суворове руководитель одного из филиалов Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» получила от двух граждан взятки в виде денег в сумме 100 тысяч и 30 тысяч рублей за установление им группы инвалидности без фактического проведения необходимых процедур.

Женщина была задержана с поличным при получении суммы 100 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.