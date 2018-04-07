новости
новости
Регистрация
Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Лавр

Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Лавр

Прощание с батюшкой пройдет 9 апреля.

6 апреля ушел из жизни настоятель Свято-Успенского мужского монастыря, благочинный церквей по Новомосковскому округу — архимандрит Лавр.

Он активно участвовал в общественной жизни Новомосковска и был многократно удостоен государственных, ведомственных и церковных наград.

Проститься с архимандритом можно 9 апреля. Отпевание пройдет в Свято-Успенском храме после окончания Божественной литургии, в 8 часов. Похоронят игумена за алтарем храма.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:21 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы перевернулась легковушка
В центре Тулы перевернулась легковушка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.