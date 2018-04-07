Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Лавр

6 апреля ушел из жизни настоятель Свято-Успенского мужского монастыря, благочинный церквей по Новомосковскому округу — архимандрит Лавр.

Он активно участвовал в общественной жизни Новомосковска и был многократно удостоен государственных, ведомственных и церковных наград.

Проститься с архимандритом можно 9 апреля. Отпевание пройдет в Свято-Успенском храме после окончания Божественной литургии, в 8 часов. Похоронят игумена за алтарем храма.