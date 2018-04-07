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В Туле пройдет фестиваль профессий для школьников и молодежи

В Туле пройдет фестиваль профессий для школьников и молодежи

Приглашаются ученики 6-10 классов, родители и педагоги.

12 апреля в Туле при поддержке Управления образования и Администрации города состоится Первый городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?» для школьников и молодежи. Площадку для фестиваля безвозмездно предоставляет ПО «Машзавод».

Предприятия-участники подготовят тематические стенды, которые познакомят тульских подростков с востребованными в Туле специальностями. Кроме того, гости фестиваля попробуют свои силы в практических заданиях и познакомятся с работой учебных заведений города, где можно получить заинтересовавшую их профессию.

Генеральными партнерами фестиваля выступают такие крупные предприятия как АО «АК «Туламашзавод», АО «КБП», АО «НПО «Сплав», ПАО «Тульский Оружейный Завод», ПАО «Тулачермет» и т. д.

К участию приглашаются подростки в возрасте от 10 до 17 лет, родители и педагоги. Вход свободный. Каждому ребенку необходимо иметь с собой согласие на обработку персональных данных. Вопросы и заявки на участие можно направлять по адресу: tulateens@gmail.com

Фестиваль профессий пройдет 12 апреля с 14.00 до 18.00 в ДК «Туламашзавод» на ул. Демидовской, 52.
 
План проведения фестиваля

14.00 — 15.00 — Стендовая защита проектов подростковых, школьных и студенческих команд.

15.00 — 16.00 — Гала-презентация лучших проектов и предприятий города Тулы и Тульской области.

16.00 — 17.30 — Профориентационная игра «Кем быть?»: каждый подросток пройдет площадки предприятий, выполнит задания (профориентационные пробы) и получит приз.

16.00 — 17.30 — Дискуссионная площадка «Карьерная навигация с 6-го класса? Профессии будущего уже сегодня” Выступления экспертов предприятий.

16.00 — 17.30 — Семинар для учителей по основам технологиям деятельности от проектной площадки «Космодис”, Игорь Царьков и Кирилл Заведенский.

16.00 — 17.30 — Профориентационная площадка от городского центра занятости и кафедры психологии ТулГУ

17.30 — 18.00 — Награждение участников.

Дополнительная информация о фестивале в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:44 0
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