В центре Тулы перевернулась легковушка

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Как стало известно Myslo, утром 7 апреля на пересечении улиц Пушкинской и Жуковского произошло ДТП: столкнулись автомобили Nissan Serena и LADA Kalina. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что LADA не пропустила иномарку, следовавшую по улице Пушкинской от проспекта Ленина.

В результате столкновения Nissan вылетел к забору частного дома и перевернулся. В ДТП никто не пострадал.