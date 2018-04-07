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В центре Тулы перевернулась легковушка
Фото vk.com

В центре Тулы перевернулась легковушка

ДТП произошло на пересечении улиц Пушкинской и Жуковского.

Как стало известно Myslo, утром 7 апреля на пересечении улиц Пушкинской и Жуковского произошло ДТП: столкнулись автомобили Nissan Serena и LADA Kalina. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что LADA не пропустила иномарку, следовавшую по улице Пушкинской от проспекта Ленина. 

В результате столкновения Nissan вылетел к забору частного дома и перевернулся. В ДТП никто не пострадал.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:34 +3
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