В Донском экс-директор школы осуждена за мошенничество

Донским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летней Ольги З. Женщина признана виновной в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, будучи директором одной из городских школ, используя свое должностное положение, осужденная с апреля по октябрь 2016 года издала фиктивный приказ о приеме на работу своей знакомой.

Женщина числилась в школе на должности сторожа, гардеробщицы, уборщицы. Внеся заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени, директор школы получила за несуществующую сотрудницу зарплату на сумму 56 тысяч рублей.

Осужденная вину в инкриминируемом преступлении признала и полностью возместила причиненный материальный ущерб. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 105 тысяч рублей.