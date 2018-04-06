Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Пасху

Отметим, что во время проведения Крестного хода 7 апреля работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24.00.

В праздничные выходные в Туле будет увеличено количество единиц общественного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, во время проведения Крестного хода 7 апреля работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24.00 в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием движения.

8 апреля 2018 года с 02.00 до 04.00 часов:

Вид транспорта №

м-та Наименование маршрута Количество автобусов, ед. Троллейбус 1 М. Гончары – ст. Южная 2 Трамвай 13 ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский 2

8 апреля с 06.30 до 16.00 будет организовано движение автобусов до кладбища в режиме экспресс и полуэкспресс. Будет привлечено дополнительно 39 единиц автобусов исходя из следующего расчета:

№

м-та Наименование маршрута Количество автобусов, ед. 13 Московский вокзал - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 10 13 гостиница «Тула» - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 5 13 пл. Восстания – Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3, №4) 6 13 стадион «Металлург» - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 7 13 Трамвайное депо № 1 - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 2 13 цирк - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 5 1 Горельские Выселки - Смоленское кладбище (входы №1, №2, №3) 4 ИТОГО: 39

Во время прохождения пасхального шествия по пр. Ленина с 16.00 до 18.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Автомобильный транспорт, осуществляющий транспортную работу с предоставлением субсидий из городского бюджета

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 1 пос. Горельские Выселки —Кладбище № 3 пос. Горельские выселки – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Д.Ульянова – пл. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Станиславского – Городской переулок - ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского – Новомосковское шоссе - ул. Рязанская - Городской переулок - ул. Станиславского - ул. Болдина - пл. 50-й Армии - ул. Д. Ульянова - ул. Демонстрации - ул. Лейтейзена - Красноармейский пр-т - далее по маршруту 3 Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище Восточный обвод – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - Восточный обвод 11 завод РТИ - пос. Октябрьский пос. Октябрьский – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – ул. Болдина – ул. Макаренко – з-д РТИ - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр-т - далее по маршруту 18 ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк) ул. Ген. Маргелова – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул.Кутузова – ул. Вильямса – ул. Майская – ул. Бондаренко - Новомедвенский проезд 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский Областной Онкологический диспансер пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко – пл. 50-й Армии – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр-т – далее по маршруту до областного диспансера (в обоих направлениях) 27-А пос. Северный – пос. Плеханово пос. Северный – пос. Восточный – пос. Трудовой – ул. Володарского – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – Дм. Ульянова – Красноармейский пр. - ул. Советская – далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) 28 пос. Косая Гора - ПАО Тулачермет» ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская —ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов – (Театральный переулок) Д-ра Гумилевской 28-А пос. Косая Гора - ст-н «Металлург» ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская – ул. М. Горького - ул. Демешковская–Орловское шоссе - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская –ул. К. Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова

Автомобильный транспорт, осуществляющий транспортную работу без предоставления субсидий из городского бюджета

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 9 ул. Железнодорожная - ул.Токарева - Платоновский лес ул. Железнодорожная - ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова 17 пос. Западный - пос. Южный (пос. Скуратово) - Детская областная больница - Городская больница №9 ул. Автомобилистов - пос. Южный - ул. Скуратовская - пр. Ленина –ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –ул. Вильямса – ул. Майская - ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал пос. Озерный - ул. Станционная - пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд) - ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская 33 д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора -д. Судаково д. Высокое - Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - (ул. К. Маркса) - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр-т Ленина - Щекинское шоссе - Орловское шоссе - ул. Демешковская - ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) - ул. Генерала Горшкова - ул. Школьная - ул. Дзержинского - д. Судаково (д. Рвы) 34 пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская» ул. М.Горького – ул. Демешковская – Орловское ш. – ул. Шоссейная - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова - Веневское ш. 35 ст. Козлова Засека– пос. Михалково ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – пос. Михалково 37 Московский в-л - Кладбище №3 ул. Путейская - Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская – пр. Ленина– ул. Станиславского – Городской переулок – ул. Рязанская – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского 40К Завод РТИ – д. Бежка ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П. Морозова – Епифанское шоссе – д. Бежка 50 ул. Седова - ул. Новомосковская ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Кауля – ул. Новомосковская 51 пос. Горельские Выселки - мкр. Левобережный ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Первомайская - пр. Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный) 58 Завод РТИ - пос. Октябрьский (18 проезд) ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Ф.Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - 29-й пр-д - ул. Карпова 62 пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная - ул. Шахтерская - ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова - пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Ф. Энгельса - ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

Троллейбусный транспорт

8 апреля (с 16.00 до 18.30 часов)