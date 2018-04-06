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Погода в Туле на выходные: небольшое похолодание, дождь и облачность

Погода в Туле на выходные: небольшое похолодание, дождь и облачность

Синоптики прогнозируют лёгкий ветер, атмосферное давление ниже нормы.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в регионе ожидается переменная облачность. 7 апреля возможен небольшой дождь (до 2 мм).

Ветер лёгкий – в среднем около 5 метров в секунду, западной четверти. Прогнозируется небольшое похолодание – ночью до нуля градусов, днём – до +11. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +7
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