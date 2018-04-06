На месте мусорных полигонов в Тульской области посадят деревья

По статистике, каждый из нас производит около 450 кг мусора в год. И как-то не сильно каждый из нас задумывается, куда «уезжает» его мусорный пакет, выброшенный в бак возле подъезда. А "уезжает" он на мусорные полигоны, в простонародье - свалки. Многие туляки помнят, какой смог накрывал южную часть города лет 10-15 назад, когда горела городская свалка. Жители Щекина и некоторых окрестных деревень еще совсем недавно тоже страдали от дыма и зловония своей свалки и писали обращения во все инстанции. А свалка под Судаково на Косой Горе? С ней жители боролись пять лет!

Что сейчас происходит с этими объектами? Когда на их месте будут сады цвести, рассказывают министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов, его зам. – директор департамента охраны окружающей среды и экологического надзора Кирилл Сорокин и директор института горного дела и строительства ТУЛ Роман Ковалев.

Юрий Панфилов:

- В настоящий момент у нас 10 действующих полигонов, распределенных по всей Тульской области. На сайте министерства экологии и природных ресурсов есть интерактивная экологическая карта, где есть информация о состоянии каждого из них. Прошедший 2017 год был Годом Экологии. Его главный итог - это рекультивация мусорных полигонов и ликвидация свалок. По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, мы рекультивировали и ликвидировали пять объектов - в Чернском, Киреевском, Суворовском и Каменском районах.

Кирилл Сорокин:

- Рекультивация – это восстановление нарушенного участка земли. Когда полигон закрыт, его сразу рекультивировать нельзя. Должен пройти процесс стабилизации «тела» полигона. В этот момент происходят провалы, возгорания – все эти места засыпают землей. Ориентировочно через два года запускается технический процесс рекультивации.

Рекультивация любой свалки идет в два этапа. Первый, основной, - технологическая рекультивация, полная изоляция «тела» полигона. Создается «пирог» из песка, земли и изолирующих материалов, чтобы предотвратить «протекание» свалки. Сверху пирог засевают травой.

Второй этап – биологическая рекультивация. Она продолжается 4 года и заключается в уходе за насаждениями и наблюдением, как ведет себя «тело» полигона.

Судаковская свалка – самый яркий пример рекультивации мусорного полигона в Тульской области. Сейчас здесь идет второй год биологического этапа (с 2016 года) рекультивации. В 2017 году там высаживали деревья и кустарники. И каждый год такие посадки будут продолжаться.

В субботнике-2017 на территории бывшей Судаковской свалки принимали участие члены правительства региона, администрации Тулы. А вдохновлял всех личным примером губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Наша задача сегодня – вдохнуть новую жизнь в эту территорию. Символично, что мы высаживаем здесь деревья в год, который Президентом России был объявлен Годом экологии. Уверен, что это будет только началом позитивных перемен.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

НАША СПРАВКА. Временное размещение свалки бытовых отходов у деревни Судаково было разрешено администрацией Тулы в 2002 году. Жители написали тонны жалоб о неприятном запахе и частых возгораниях на этой территории.

И в 2013 году свалку закрыли. В 2015 году были выполнены работы по формированию свалочного тела, устройству нагорных канав и газовых дренажей на свалочном теле, ограждения. А в 2016 году проведен завершающий этап благоустройства – на завезенном плодородном слое посажены 200 деревьев и 450 кустарников. Рекультивация объекта обошлась в 20 млн. руб.

А вот так выглядит эта территория теперь (фото сделаны 5 марта 2018 года)

Роман Ковалев:

- Рекультивация подразумевает не только защиту полигона от внешнего воздействия, например, осадков, но и от вымывания вредных веществ, перекрытие и установку системы контроля за тем, что происходит в свалке.

После рекультивации жизнь свалки не заканчивается, и необходим контроль за температурой, за выходом свалочных газов. Кстати, они до 75%состоят из метана, примерно на 20% - из углекислого газа и 3-5 % сероводорода.

Для дистанционного мониторинга состояния свалки у деревни Судаково в ТулГУ разработали системы автоматического контроля температуры и загазованности в отводящей трубе. 13 ноября 2017 года оборудование было установлено на одной из 20 дегазационных труб.

Роман Ковалев:

- Теперь я могу контролировать состояние объекта по мобильному приложению. На специальный сервер, каждые 4 часа подается сигнал со станции об уровне концентрации газа. Вот на сегодняшний момент температура Судаковской свалки 2 градуса на глубине 1,5 м. Количество метана около 2,5%, а предельно допустимый нижний предел взрывчатости это 5,36. Здесь мы имеем возможность получить предварительные данные, сформировать определенный режим работы и выполнить предупреждающие действия.

Те полигоны, которые планируются переработать, также будут наделены датчиками контроля температуры и выхода газов.

Ученые Тул ГУ готовы проработать программу сбора, утилизации, дожигания опасных газов за счет создания определенного разряжения в теле свалки. Тогда влияние на атмосферу будет минимально.

Кирилл Сорокин :

- В этом году мы плотно занимаемся Щекинской и Богородицкой свалками. Разработаны проектно-сметная документация, пройдены все необходимые экспертизы. И документы отправлены в федеральное министерство экологии и природных ресурсов для включения их в программу финансирования. В этом году мы начнем работы по рекультивации этих объектов.

Эта дорога ведет к закрытой Щекинской свалке. Полтора километра по бездорожью.

НАША СПРАВКА. Щекинская свалка занимает 8,8 га, на ней накоплено около 420 тыс. тонн отходов. Вблизи расположено более 5 населенных пунктов. Свалка была закрыта в 2013 году. Больше сюда мусор не возили. Но сама свалка периодически горела и отравляла жизнь местным жителям. В 2016 году была разработана проектная документация по ее рекультивации, в 2017-м проведены публичные слушания и получено заключение государственной экологической экспертизы на этот объект. Рекультивация обойдется примерно в 164 млн. руб.

Кирилл Сорокин:

- Конечно, использовать рекультивированные участки земли можно ограничено: ничего капитального строить на них ничего нельзя, можно только сажать деревья. А потом, когда биорекультивация закончится, разбить, например, парк. При определенных условиях земля может быть использована и для сельхозпроизводства.