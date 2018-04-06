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Погода в Туле 7 апреля: ночной дождь, порывистый ветер, до +11 градусов

Погода в Туле 7 апреля: ночной дождь, порывистый ветер, до +11 градусов

По прогнозам синоптиков, ожидается облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки – дождь, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм), днем без осадков. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 0
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