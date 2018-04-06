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Марка в честь героя России Дмитрия Горшкова вышла в почтовое обращение

Марка в честь героя России Дмитрия Горшкова вышла в почтовое обращение

Дмитрий Горшков – сотрудник тульского ОМОНа, геройски погиб в 1999 году в Дагестане.

5 апреля в рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышла марка, посвященная старшему лейтенанту милиции Дмитрию Горшкову.

На почтовой марке изображен портрет героя Дмитрия Горшкова, а также медаль «Золотая Звезда». Марка размером 42×30 мм, номиналом 27 рублей, изданная тиражом 115 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве.

 

Горшков Дмитрий Евгеньевич — старший инженер по связи и спецтехнике ОМОН при УВД Тульской области, старший лейтенант милиции. 10 сентября 1999 года, при зачистке села Чабанмахи в Буйнакском районе Республики Дагестан, 17-й отряд специального назначения, в составе которого был старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков, встретил ожесточенное сопротивление боевиков. Рискуя жизнью, он под огнем противника, вынося на себе боевого товарища, при приближении к группе огневого прикрытия был смертельно ранен снайпером-боевиком. Не покидая поля боя, от полученных ран скончался.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:00 +6
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