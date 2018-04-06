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Тульская экс-чиновница обвиняется в махинациях с землей

Тульская экс-чиновница обвиняется в махинациях с землей

По версии следствия, женщина незаконно оформила на себя и супруга два земельных участка. Ущерб государству нанесен на более 10 млн рублей.

Заместитель прокурора Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 47-летней женщины — бывшей главы муниципального образования Федоровское. Она обвиняется по двум статьям — в мошенничестве с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, глава МО Федоровское в мае 2014 года незаконно оформила в собственность свою и своего супруга два земельных участка площадью 10 тыс. кв. метров, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн рублей.

- Кроме этого, с декабря 2014 года по май 2015 год злоумышленница организовала выдачу двух выписок из похозяйственных книг, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у двоих граждан земельных участков на территории муниципального образования, что повлекло причинение ущерба РФ на сумму около 4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Представителем потерпевшего признано министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. В рамках уголовного дела к обвиняемой предъявлено исковое заявление о возмещении причиненного ущерба на сумму свыше 10 млн рублей.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +1
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