Тульский ветеран Семен Кулбасов отпраздновал 103-й день рождения

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Семен Соломонович каждое утро начинает с зарядки, а в День Победы планирует встать в ряды «Бессмертного полка».

Семен Соломонович Кулбасов был призван в ряды Советской Армии в 1940 году, служил во 2-м мотострелковом полку, в 1941 году попал в плен, успешно сбежал. Прошёл всю войну, демобилизовался в 1945 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени.

После войны работал конструктором, затем занимал должность заместителя директора Тульской типографии. Семен Соломонович ведет здоровый образ жизни, его утро начинается с легкой зарядки. Ветеран мечтает 9 мая пройти по улицам Тулы вместе с «Бессмертным полком».

С поздравлениями и подарками ветерана посетили заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Елена Баранова и специалист городского отдела социальной защиты населения.