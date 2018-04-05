В Алексине дотла сгорел дом

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

По счастливой случайности никто не пострадал.

5 апреля в 15.21 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Парковой село Солопенки в Алексине.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 9 минут. Шестеро пожарных справились с огнем уже в 15.34.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.