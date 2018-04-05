новости
новости
Регистрация
В Алексине дотла сгорел дом
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине дотла сгорел дом

По счастливой случайности никто не пострадал.

5 апреля в 15.21 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Парковой село Солопенки в Алексине.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через 9 минут. Шестеро пожарных справились с огнем уже в 15.34.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:58 0
Другие статьи по темам
Событие
Сгорел дом
Место
СолопенкиАлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский ветеран Семен Кулбасов отпраздновал 103-й день рождения
Тульский ветеран Семен Кулбасов отпраздновал 103-й день рождения
МВД, Минздрав и Минобрнауки проводят совместную акцию «Дети России-2018»
МВД, Минздрав и Минобрнауки проводят совместную акцию «Дети России-2018»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.