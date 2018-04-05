Туляк предлагает усовершенствовать систему пожарной безопасности в торговых центрах

На полу следует разместить указатели, ведущие к аварийным выходам, нанесенные светящейся краской, а помещения оснастить шкафами с респираторами.

На фоне масштабных проверок торговых центров, на Myslo стартовал проект «Запасный выход» – каждый неравнодушный туляк может сообщить в редакцию о нарушениях правил безопасности в местах массового скопления людей.

Пользователь krr предлагает усовершенствовать действующие меры безопасности – в частности, внести в планы эвакуации дополнительные ориентиры, сделать схемы более простыми и понятными даже для маленьких детей.

Ещё одно предложение – разместить на полу стрелки-указатели с надписями «Выход», расположить их в зоне видимости, на расстоянии 15-20 метров друг от друга. При этом указатели должны быть выполнены яркой краской фосфоресцирующей краской, чтобы посетители могли ориентироваться даже в темноте или при сильном задымлении.

Также туляк считает необходимым установить в торговых центрах, кинотеатрах и прочих людных местах, шкафы с респираторами, которые посетители смогут использовать в случае сильного задымления. Эта мера позволит людям максимально организованно покинуть опасную зону без вреда для здоровья – ведь большая часть пострадавших при пожарах погибают именно от отравления дымом и продуктами горения.

myslo

Как вы думаете, какие ещё меры необходимо принять, чтобы максимально обезопасить тульские торговые центры? Делитесь идеями в комментариях?