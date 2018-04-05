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В Туле запустят новую версию электронной регистратуры для записи к врачам
Фото из архива Myslo.

В Туле запустят новую версию электронной регистратуры для записи к врачам

Об этом рассказал на пресс-конференции министр информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

По словам Ярослава Ракова, новую версию сайта doctor71.ru обещают запустить уже в апреле 2018 года.

Разработка обновленного сайта велась на основе обращений и жалоб граждан. От старой версии эта будет отличаться тем, что помимо записи к специалистам у туляков появится возможность записаться и на диспансеризацию. Если человек диспансеризацию не проходил, сайт будет показывать ему уведомление с приглашением обследоваться.

– Мы совместно с Министерством здравоохранения сейчас прорабатываем вопрос сокращения до минимума время нахождения в поликлинике и количество визитов при диспансеризации, – говорит Раков.

Также к концу мая этого года в поликлиниках обновят инфоматы. Пока изменят только внешний дизайн, в настоящее время разрабатывается внутренняя логика сервиса. Процесс записи к врачу оптимизируют.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:41 −6
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Люди
Ярослав Раков
Место
Тульская область

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