Водоснабжение в Щекино полностью восстановлено

Как сообщалось ранее, в 11.20, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях» ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Щекино.

В зоне отключения находилось более 200 домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек. В районе происшествия работали две бригады ОАО «Щёкинское ЖКХ» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Аварийно-восстановительные работы завершены, по состоянию на 17.50 водоснабжение функционирует в штатном режиме. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.