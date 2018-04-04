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Водоснабжение в Щекино полностью восстановлено

Водоснабжение в Щекино полностью восстановлено

На ликвидацию последствий аварии понадобилось больше шести часов.

Как сообщалось ранее, в 11.20, в оперативно-дежурную смену «Центра управления в кризисных ситуациях» ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Щекино.

В зоне отключения находилось более 200 домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек. В районе происшествия работали две бригады ОАО «Щёкинское ЖКХ» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Аварийно-восстановительные работы завершены, по состоянию на 17.50 водоснабжение функционирует в штатном режиме. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +1
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