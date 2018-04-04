Вода в дома жителей Щекино вернется не ранее 18 часов 4 апреля

Прорыв трубопровода на улице Советская в Щекино произошел сегодня около 11 утра. В результате аварии без холодной воды остались более 200 домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек.

Как сообщил заместитель главы администрации Щекинского района по ЖКХ Алексей Рыжков, треснула чугунная труба (диаметром 300 мм) из-за просадки грунта. Чтобы устранить аварию предстоит заменить примерно три метра трубы. Все необходимые материалы уже на месте. Сейчас специалисты уже приступили к замене поврежденного участка водопровода.

Примерно к 17.00−18.00 вода вернется в дома жителей, — отметил он.