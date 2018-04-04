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После обращения покупателя Роспотребнадзор нашёл нарушения в одоевском магазине

После обращения покупателя Роспотребнадзор нашёл нарушения в одоевском магазине

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела, изъято пять партий пищевой продукции.

В отдел Управления Роспотребнадзора по Одоевскому району поступило обращение от местного жителя с просьбой проверить соблюдение санитарных норм в магазине ИП Карибова Р. З., расположенного в деревне Жемчужниково.

В ходе административного расследования были выявлены многочисленные нарушения – неудовлетворительное общее санитарно-техническое состояние магазина, помещение требует ремонта, не проводятся мероприятия по дератизации, не организован производственный контроль, нарушаются условия хранения продуктов.

В продаже находились продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность для потребителя. Кроме того, в магазине отсутствует знак о запрете курения.

В ходе проведения проверки было арестовано почти 12 килограммов некачественной продукции, составлен протокол об изъятии документов, возбуждены административные дела по статьям 6.3, 14.15, ч. 1 статьи 6.25 КоАП.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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Место
Тульская областьОдоевский район

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