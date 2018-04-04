Тульские спасатели будут обеспечивать безопасность на Пасху

8 апреля православные христиане отметят один из главных праздников — Светлое Христово Воскресение. По традиции в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей.

Всего в Тульской области праздничные богослужения пройдут в 155 храмах. Во всех храмах с настоятелями, старостами и служащими был проведен инструктаж по пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях области в День Светлой Пасхи будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы и управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сотрудники МЧС России провели проверочно-профилактические мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей, посвященных празднованию Пасхи — тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.