Туляки пожаловались на плесень в детском саду

В редакцию Myslo обратилась тулячка Евгения Гришина. Она рассказала, что в детском саду Центра образования №49 в поселке Октябрьский, 91 с середины февраля 2018 года течет крыша. В старшей группе на втором этаже от таяния снега на крыше стены и потолок постоянно мокнут. В группе стоят ведра, тазы, в которые льется вода, на полу лежат тряпки.

Евгения Гришина Естественно, от сырости стены и потолок покрылись плесенью, угол отсырел. Воздух в группе стал затхлым даже несмотря на постоянные проветривания. Наши дети постоянно дышат этим! Руководство сада говорит, что отремонтировать кровлю до лета возможности нет. Тогда мы стали просить хотя бы убрать снег с крыши, чтобы устранить протечки. Но пришлось все делать самим: один из пап лично залезал на крышу и помогал ее очищать. И такая ситуация уже третий год. Сколько еще наши дети будут дышать плесенью? Руководство образовательного учреждения в курсе проблемы, но просит нас не звонить на горячую линию губернатора, потому что все затраты по ремонту лягут на воспитателей и родителей.

Myslo попросил прокомментировать проблему сотрудников детского сада:

– Чтобы не было протечек, при поддержке родителей счистили снег с крыши. Помыли стены там, где на них были подтеки, высушили помещение обогревателями. Так что от плесени мы избавились.

Однако точную дату ремонта кровли журналистам не озвучили.

Проблема поднимался и на оперативном совещании правительства Тульской области. Глава администрации города Тулы Евгений Авилов рассказал губернатору области Алексею Дюмину, что руководство детского сада никогда не сообщало о проблеме властям.

Евгений Авилов Все затраты на капитальный ремонт производятся из бюджета города Тулы. Руководитель центра образования не сообщала администрации о проблеме. Когда информация была доведена до администрации, мы направили туда рабочую группу. Сейчас в детсаду проведена расчистка кровли. На сегодняшний день там работает комиссия, составляется смета необходимых работ. Когда будет понятно, сколько средств нужно на устранение проблемы, мы выделим финансирование. Ремонт будет проведен в кратчайшие сроки.

Алексей Дюмин поручил объективно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.