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Тульские школьники стали участниками Всероссийского проекта «Зеленая кисточка»

Тульские школьники стали участниками Всероссийского проекта «Зеленая кисточка»

4 апреля в Туле стартовал Всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников.

На базе Областного эколого-биологического центра учащихся прошла первая «Зеленая линейка». Проект реализуется ГК «ЭкоСтандарт» при поддержке министерства образования Тульской области.

Заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева пожелала ребятам новых знаний и успехов. Она также отметила, что основная цель акции – помочь школьникам в выборе своей будущей профессии.

Затем детям предложили в игровой форме изучить профессии специалиста по охране труда и инженера-эколога.

На базе технопарка и интерактивного музея науки «Эксплораториум», созданных в эколого-биологическом центре, школьники приняли участие в увлекательном квесте. Командам предстояло найти «несанкционированные свалки» с помощью квадрокоптера, ознакомиться со средствами индивидуальной защиты, найти источники электромагнитного излучения и провести замеры с помощью полноценных аналитических приборов.

Вслед за Тулой «Зеленые линейки» будут проведены в других регионах - участниках проекта: Севастополе, Чеченской республике, Ярославской, Калужской и Иркутской областях, Приморском крае.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:00 +2
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