Давиду Горадзе требуется помощь
Необходимо собрать деньги для проведения операции на сердце.
Горадзе Давиду из Ефремова 1 июня исполнится два годика. Свой второй день рождения малыш может встретить совершенно здоровым ребенком. Но для этого ему очень нужна ваша помощь — любой даже самый маленький вклад будет важен.
Давид очень веселый и умный мальчик: уже изучает буквы, любит лепить из пластилина, читать книжки с мамой. А машинки — любимые игрушки! У Давида порок сердца. Но всего одна операция - и малыш забудет про свою болезнь навсегда.
Операцию могут сделать в берлинском кардиоцентре уже в мае. Стоимость операции и дополнительных расходов 1 673 000 рублей. На данный момент собрано 464 000 рублей. Вы, дорогие друзья, можете помочь закрыть сбор и спасти Давида.
Помочь мальчику можно:
- SMS на номер 3434 с текстом СОФИЯ пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
- Пожалуйста, подтвердите перевод ответным SMS
- Карта Сбербанк России 5469 6600 1012 6393
- Яндекс деньги 41001674623572
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