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Давиду Горадзе требуется помощь

Давиду Горадзе требуется помощь

Необходимо собрать деньги для проведения операции на сердце.

Горадзе Давиду из Ефремова 1 июня исполнится два годика. Свой второй день рождения малыш может встретить совершенно здоровым ребенком. Но для этого ему очень нужна ваша помощь — любой даже самый маленький вклад будет важен.
Давид очень веселый и умный мальчик: уже изучает буквы, любит лепить из пластилина, читать книжки с мамой. А машинки — любимые игрушки! У Давида порок сердца. Но всего одна операция - и малыш забудет про свою болезнь навсегда.

Операцию могут сделать в берлинском кардиоцентре уже в мае. Стоимость операции и дополнительных расходов 1 673 000 рублей. На данный момент собрано 464 000 рублей. Вы, дорогие друзья, можете помочь закрыть сбор и спасти Давида.

Помочь мальчику можно:

 

  • SMS на номер 3434 с текстом СОФИЯ пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
  • Пожалуйста, подтвердите перевод ответным SMS
  • Карта Сбербанк России 5469 6600 1012 6393
  • Яндекс деньги 41001674623572
  • По реквизитам: Благотворительный фонд «София».
    ИНН организации: 7118017763
    КПП организации: 711801001
    ОГРН организации: 1167154058983
    Номер счета: 40703810966000000475
    Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
    БИК банка: 047003608
    Кор. счет Банка: 30101810300000000608
    Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
  • Более подробную информацию можно узнать по телефонам БФ «София»: +7-960-601-83-04; +7-978-866-45-39.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:44 +6
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ЕфремовТульская область

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