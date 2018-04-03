Давиду Горадзе требуется помощь

Горадзе Давиду из Ефремова 1 июня исполнится два годика. Свой второй день рождения малыш может встретить совершенно здоровым ребенком. Но для этого ему очень нужна ваша помощь — любой даже самый маленький вклад будет важен.

Давид очень веселый и умный мальчик: уже изучает буквы, любит лепить из пластилина, читать книжки с мамой. А машинки — любимые игрушки! У Давида порок сердца. Но всего одна операция - и малыш забудет про свою болезнь навсегда.

Операцию могут сделать в берлинском кардиоцентре уже в мае. Стоимость операции и дополнительных расходов 1 673 000 рублей. На данный момент собрано 464 000 рублей. Вы, дорогие друзья, можете помочь закрыть сбор и спасти Давида.



Помочь мальчику можно: