Апрель в Туле объявлен месяцем чистоты

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкинпровел выездное совещание по уборке города.

В ходе объезда акцент делался на работы уборке автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок, мостов и путепроводов на территории города Тулы.

Также обсуждались приоритетные задачи по уборке города в предстоящий месячник чистоты, который пройдет с 1 по 30 апреля. В частности, на повестке были вопросы уборки проезжих частей и тротуаров, мойки остановочных павильонов, ограждений, лавочек и урн, уборке мест массового отдыха туляков.

Напомним, что в рамках месячника чистоты 21 апреля в Туле планируется проведение общегородского субботника с высадкой саженцев деревьев и кустарников.