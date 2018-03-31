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Апрель в Туле объявлен месяцем чистоты

Апрель в Туле объявлен месяцем чистоты

Городской субботник пройдет в региональном центре назначен на 21 апреля.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкинпровел выездное совещание по уборке города.
 
В ходе объезда акцент делался на работы уборке автомобильных дорог, тротуаров, остановочных площадок, мостов и путепроводов на территории города Тулы.
 
Также обсуждались приоритетные задачи по уборке города в предстоящий месячник чистоты, который пройдет с 1 по 30 апреля. В частности, на повестке были вопросы уборки проезжих частей и тротуаров, мойки остановочных павильонов, ограждений, лавочек и урн, уборке мест массового отдыха туляков.
 
Напомним, что в рамках месячника чистоты 21 апреля в Туле планируется проведение общегородского субботника с высадкой саженцев деревьев и кустарников.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:22 +1
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