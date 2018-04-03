«Тулагоргаз» рекомендует жителям отказаться от алюминиевых гофрированных дымоотводов

В целях безопасности в организации изменён порядок работ по монтажу и замене газового оборудования.

Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых проточных водонагревателей в компании «Тулагоргаз» изменен порядок организации работ по монтажу и замене газоиспользующего оборудования.

При установке или замене газовой колонки специалисты рекомендуют применять стальные оцинкованные дымоотводы. Производить подключения газового оборудования к гофрированным дымоотводам, выполненным из алюминия, сотрудники «Тулагоргаза» не будут. Более того, при проведении планового техобслуживания они могут принудительно отключить газовые колонки, подключенные к таким дымоотводам.

После выполнения монтажа дымоотвода специализированной организацией специалисты «Тулагоргаза» будут подключать оборудование при условии герметичности дымоотвода и его герметичности на входе в дымоход.

Специалисты газовой службы рекомендуют тулякам заменить алюминиевые гофры в своих квартирах на стальные дымоотводы. По вопросам их изготовления и монтажа стальных дымоотводов рекомендуется обращаться в специализированные организации.

Если вы почувствовали дома запах газа – немедленно вызывайте аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 и 004.

Напомним, в 2015 году в одной из квартир на улице Новомосковской от отравления погибла семья из четырёх человек. Причиной стала утечка угарного газа – гофрированная труба отошла от дымохода. Слесарь «Тулагоргаза» Владимир Морозов, устанавливавший газовую колонку, был приговорён к пяти годам колонии общего режима.