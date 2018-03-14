Адвокат тульского газовщика: «Следователь умолчал о важных доказательствах»

Сегодня, 14 марта, Тульский областной суд вынес решение по делу слесаря-газовщика Владимира Морозова. Дело вернули на дополнительное расследование, а мужчину оставили под стражей на месяц — до 14 апреля. Подсудимый Морозов возвращается в первоначальный статус — обвиняемого.

Адвокат газовщика Сергей Морозов:

– Дело направили прокурору для дополнительного расследования. Изначально в своей апелляционной жалобе мы указывали, что мой подзащитный незаконно привлечён к ответственности и незаконно предан суду. В ходе следствия были найдены работники ВДГО, которые трижды проводили проверки газового оборудования в квартире потерпевших уже после установки колонки Морозовым: в 2013, 2014 и 2015 годах. Кстати, они несут самостоятельную ответственность за качество проведённых работ. Родственница погибших давала также показания, что одна из проверок была проведена в её присутствии. Несмотря на важность этих доказательств, следователь умолчал о них. В качестве свидетеля в суде был допрошен лишь один из проверяющих — Колодницкий — однако никакой оценки его показаниям суд первой инстанции не дал. Это, безусловно, ограничило подсудимого в возможностях защиты.

То, что апелляционная коллегия Тульского областного суда оставила моего подзащитного под стражей, вызывает недоумение, поскольку сторона обвинения об этом не просила. Конечно, судьи имеют на это право, но практики такой нет. Обычно при отмене приговора подсудимый возвращается в свое первоначальное процессуальное положение. Меру пресечения ему избрал суд вместе с приговором. И раз этот приговор отменили, должны были отменить и содержание под стражей. Однако этого не произошло. Но обжаловать отдельно меру пресечения сейчас нет смыла — это займёт столько же времени, сколько и так отвёл суд.

Адвокат потерпевших Павел Чернявский: