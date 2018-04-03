В Ясногорском районе буйный правонарушитель при задержании напал на полицейского

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Прокурором Ясногорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 февраля, в 14.05, следственно-оперативная группа ОМВД России по Ясногорскому району прибыла к одному из домов на улице Степной деревни Шеметово. Фигурант нарушал общественный порядок и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские попытались утихомирить дебошира, он ударил одного из стражей порядка ногой в лицо. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения.