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В Ясногорском районе буйный правонарушитель при задержании напал на полицейского

В Ясногорском районе буйный правонарушитель при задержании напал на полицейского

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Прокурором Ясногорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 февраля, в 14.05, следственно-оперативная группа ОМВД России по Ясногорскому району прибыла к одному из домов на улице Степной деревни Шеметово. Фигурант нарушал общественный порядок и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские попытались утихомирить дебошира, он ударил одного из стражей порядка ногой в лицо. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:40 +1
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Тульская областьЯсногорский район

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