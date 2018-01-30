Родственники погибшей тульской семьи: Слесарь горгаза наказан справедливо!

Погибшая семья. В живых остался лишь один ребенок.

Близкие погибших рассказывают, как слесарь менял показания и как следствие проверяло работу газовщика по случайным адресам.

Приговором Центрального суда Тулы от 25 декабря 2017 года 64-летний слесарь «Тулагоргаза» Владимир Морозов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Его приговорили к 5 годам колонии общего режима за смерть семьи (мать, отец и двое детей) от отравления угарным газом в 2015 году. Поводом для обвинения стало то, что за три года до ЧП слесарь устанавливал газовую колонку в этой квартире. Суд счел, что газовщик плохо прикрепил гофрированную трубу колонки к дымоходу, что впоследствии стало причиной утечки угарного газа и смерти людей.



Слесарь Владимир Морозов.

Потерпевший Александр Манжосов:

Александр Манжосов – Приговор в отношении Морозова мы считаем законным и обоснованным, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Но на приговор адвокаты осужденного и он сам подали апелляционные жалобы: просят оправдать Морозова. В своих жалобах они пытаются переложить вину за гибель наших близких на кого-то другого — то на хозяйку квартиры, в которой произошла трагедия, то на неведомых слесарей, которые якобы меняли колонку уже после Морозова, то на самих погибших. Но в суде всё установлено и доказано!

Адвокат потерпевших Павел Чернявский:

Павел Чернявский – Судом установлено, что 18.12.2012 года Морозов установил на кухне кв. 19 дома № 13-а по ул. Новомосковской газовый проточный водонагреватель «Оазис-24» и гофру (дымоотводящую) трубу. При этом он вставил гофру диаметром 110 мм в вентканал диаметром 130 мм, осознавая при этом, что сечение дымохода имеет больший диаметр, чем сечение трубы, что не обеспечивает герметичного закрепления. 18.11.2015 года труба выпала из вентканала. В квартиру начал поступать угарный газ. В результате погибла целая семья. Морозов не признал себя виновным. Но его вина доказана в суде. Доказательств достаточно.

Потерпевший Владимир Долженко:

Владимир Долженко – Примечательно, что версия осужденного о наличии некоего уплотнительного кольца, которое якобы он использовал при монтаже трубы, возникла уже в конце судебного заседания, после дачи осужденным основных показаний. Мы знакомились с материалами дела и видели, что в первоначальном объяснении Морозова, данном следователю еще в статусе свидетеля, он говорил о том, что никакого уплотнительного кольца при установке колонки не ставил и что обычно диаметр трубы и отверстия вентканала совпадают, уплотнения не требуется. Впоследствии в его показаниях появилось это кольцо. Однако на месте происшествия его не нашли, а диаметры трубы и отверстия не совпадали, из-за этого труба и выпала!

Как рассказали Myslo потерпевшие, в ходе расследования проводилась проверка деятельности слесаря Морозова. Следствие провело осмотр колонок, установленных Морозовым, по двум случайно выбранным адресам: на ул. Новомосковской и на ул. Сурикова. И там и там никаких уплотнительных колец слесарь не ставил.

Потерпевшие и их защитник считают, что это — еще один убедительный аргумент, что слесарь некачественно выполнял свою работу.

Из материалов уголовного дела:

Колонка в квартире на улице Сурикова в Туле.



Колонка в квартире, где погибла семья.

Потерпевшие говорят, что дочь осужденного слесаря распространяет неправильную информацию в соцсетях и СМИ.

Якобы эксперт по делу проводил экспертизу по конференцсвязи, находясь за пределами региона, не видя вещественных доказательств. По словам адвоката потерпевших, это не соответствует действительности.

Экспертизу проводили в Воронеже: там нашли сертифицированную организацию, не аффилированную с тульскими газовщиками.

Эксперту направляли материалы дела, по которым он и провел исследование. А по конференц-связи его только допрашивали в суде — это допускается.

– Осужденный напирает на то, что «возложение на него обязанностей по качеству работы за пределами двухлетнего гарантийного срока противоречит требованиям закона», — говорит адвокат Павел Чернявский. — Но гарантийный срок — это понятие, регламентированное законом «О защите прав потребителей». А статья 238 УК РФ гласит об уголовно наказуемом деянии. И срок давности по части 3 ст. 238 УК составляет 10 лет!

– Учитывая, сколько колонок устанавливал, к примеру, Морозов, последствия могут аукнуться и через год, и через пять лет! — говорят пострадавшие.

— Смерть наших детей и внуков должна заставить туляков задуматься: а правильно ли в их квартирах установлено газовое оборудование? Обязательно проверьте! Работа, даже и выполненная профессионалом, может быть сделана некачественно. Не допустите очередной трагедии!