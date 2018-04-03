Раскопки на месте древнего кладбища в центре Тулы продлятся еще неделю

Фото 3 апреля 2018 г.

Руководитель инспекции по госохране объектов культурного наследия Денис Горецкий рассказал о находках археологов на Крестовоздвиженской площади.

Сегодня, 3 апреля Денис Горецкий прокомментировал находки археологов в центре Тулы.

– На сегодняшний день в рамках археологических наблюдений выявлены древние захоронения. Найдено порядка 40 гробов. Археологи их фиксируют, далее они будут изъяты и перезахоронены.

Захоронения находятся на значительной глубине. В советские времена на такую глубину строительные работы не производились. Мы предполагали, что здесь будет найдено кладбище. Это не стало сюрпризом для нас.

Работы в этом месте продлятся еще около недели.

Напомним, археологи раскопали Крестовоздвиженскую площадь и обнаружили захоронение XVIII века. Десятки гробов-колод с останками.

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