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Раскопки на месте древнего кладбища в центре Тулы продлятся еще неделю
Фото 3 апреля 2018 г.

Раскопки на месте древнего кладбища в центре Тулы продлятся еще неделю

Руководитель инспекции по госохране объектов культурного наследия Денис Горецкий рассказал о находках археологов на Крестовоздвиженской площади.

Сегодня, 3 апреля Денис Горецкий прокомментировал находки археологов в центре Тулы.

– На сегодняшний день в рамках археологических наблюдений выявлены древние захоронения. Найдено порядка 40 гробов. Археологи их фиксируют, далее они будут изъяты и перезахоронены.

Захоронения находятся на значительной глубине. В советские времена на такую глубину строительные работы не производились. Мы предполагали, что здесь будет найдено кладбище. Это не стало сюрпризом для нас.

Работы в этом месте продлятся еще около недели.

Напомним, археологи раскопали Крестовоздвиженскую площадь и обнаружили захоронение XVIII века. Десятки гробов-колод с останками.

Подробнее о находках плюс фото и видео смотрите по ссылке.

 

 

Галерея
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 1
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 2
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 3
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 4
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 5
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 6
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 7
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 8
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 9
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 10
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 11
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 12
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 13
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 14
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 15
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 16
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 17
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 18
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 19
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 20
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 21
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 22
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 23
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 24
На Крестовоздвиженской площади Тулы обнаружено кладбище 18 века, Фото: 25
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