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В тульской Ивановке сгорела «пятерка»

В тульской Ивановке сгорела «пятерка»

Пожар случился сегодня, 3 апреля, рано утром.

Сигнал о возгорании автомобиля поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 7.17.  Загорелся автомобиль «ВАЗ-2105» в городском округе Тула, деревня Ивановка.
На место происшествия выехал один пожарный расчет. Открытое горение ликвидировано в 7.35. Пострадавших нет. В результате происшествия автомобиль выгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось четыре человека и одна единица техники.

Причина пожара устанавливается.

мчс предупреждает

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного: «112» или «101».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:27 +1
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