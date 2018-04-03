В Туле пройдет фестиваль экстремального искусства Express Battle 2018

Фото Алексея Пирязева.

В нем примут участие атлеты из 16 областей Центральной России.

14 апреля в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет ежегодный молодежный фестиваль экстремального искусства Express Battle 2018. Участники посоревнуются на четырех площадках:

брейк-данс баттлы профи;

паркур;

акро-площадка (соревнования по батутному фристайлу);

воркаут баттлы;

граффити площадка — скетч-баттл.

Общий призовой фонд — около 50 тысяч рублей, также предусмотрены призы от спонсоров. Планируется, что фестиваль соберет более 250 участников и 700 зрителей.

Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежной политики Тульской области, а также политической партии «Единая Россия».

Группа фестиваля ВК

Время проведения: 14 апреля, 12.00 — 18.00

Место проведения: спорткомплекс «Новое поколение» (ул. Металлургов,

22-а).

А вот, как это было в 2017 году.