Фото Алексея Пирязева.
В Туле пройдет фестиваль экстремального искусства Express Battle 2018
В нем примут участие атлеты из 16 областей Центральной России.
14 апреля в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет ежегодный молодежный фестиваль экстремального искусства Express Battle 2018. Участники посоревнуются на четырех площадках:
- брейк-данс баттлы профи;
- паркур;
- акро-площадка (соревнования по батутному фристайлу);
- воркаут баттлы;
- граффити площадка — скетч-баттл.
Общий призовой фонд — около 50 тысяч рублей, также предусмотрены призы от спонсоров. Планируется, что фестиваль соберет более 250 участников и 700 зрителей.
Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежной политики Тульской области, а также политической партии «Единая Россия».
Время проведения: 14 апреля, 12.00 — 18.00
Место проведения: спорткомплекс «Новое поколение» (ул. Металлургов,
22-а).
А вот, как это было в 2017 году.
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