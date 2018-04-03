Дольщики ЖК «Скуратовский» в Туле ждут признания застройщика банкротом

Фото из архива Myslo.

О банкротстве ЖК в деревне Варваровка на пресс-конференции рассказал начальник инспекции Тульской области по госархнадзору Сергей Гончаров.

Строящийся жилой комплекс в деревне Варваровка находится в той же физической ситуации. На сегодняшний день в нем 58 квартир находятся в собственности 56 дольщиков, — пояснил Гончаров.

Он рассказал, что в Арбитражном суде продолжается рассмотрение дела о банкротстве. Очередное заседание назначено на апрель.

– Надеемся, что будет введена процедура банкротства, — добавил он. — В этом случае у дольщиков два варианта: либо организовать жилищно-строительный кооператив и достроить дома, либо продать имущество и компенсировать понесенные убытки.

Всего в реестре обманутых дольщиков в 2017 году находились 89 человек. Из них 35 — это дольщики ЖК «Скуратовский ».

Ещё один проблемный объект, застройщик ООО «Газстройконструкции»

в стадии банкротства, находится в Щекино. В отношении него сейчас ожидается решение арбитражного суда. В Щекино в реестре обманутых дольщиков находится три человека.

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