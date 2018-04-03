Туляк помог задержать пьяного водителя из Московской области

Роман Лазарев, человек с активной жизненной позицией, едва сам не пострадал в ДТП.

21-летний житель Тулы помог сотрудникам Госавтоинспекции выявить пьяного водителя. В ночь на 1 апреля Роман Лазарев, двигаясь на своем автомобиле «Лада Веста» по Епифанскому шоссе, заметил машину «Лада Х-ray», которая выехала на встречку.

Чтобы уйти от столкновения, Роману пришлось съехать в правый по ходу движения кювет.

Мужчина позвонил в дежурную часть, сообщил об этом факте и передал информацию о том, куда направился автомобиль, водитель которого может представлять опасность для других участников движения.

В ГИБДД незамедлительно отреагировали на полученную информацию, и в кратчайшие сроки экипаж ДПС обнаружил указанное транспортное средство.

За рулем «Лады Х-ray» находился житель Московской области, он был в состоянии опьянения.

Кстати, в практике Романа это не первый случай помощи сотрудникам ГИБДД. По его словам, пьяный водитель – это преступник, из-за которого могут пострадать и другие участники дорожного движения.

В полиции благодарят Романа Лазарева за активную гражданскую позицию.