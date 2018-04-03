В Тульской области радикал-исламист получил 4 года за хранение оружия и наркотиков

Кадр из видео.

Зохид Аслонов был задержан в июне 2017 года в Узловском районе.

УФСБ России по Тульской области пресечена противоправная деятельность Зохида Аслонова , сторонника радикального течения в исламе — «салафизма», который осуществлял незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Видео задержания:

Узловским городским судом Тульской области Аслонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки), частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере) и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор в отношении Аслонова вступил в законную силу.