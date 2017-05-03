ЖК «Скуратовский»: Чтобы продавать квартиры, застройщик создавал видимость работы

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как провалили проект ЖК «Скуратовский» и что с ним будет дальше, выяснял Myslo.

Мечта туляков Булановых о собственной квартире должна была осуществиться еще два года назад. Молодая семья ждала появления на свет дочери, и квартира в жилом комплексе «Скуратовский» должна была стать уютным семейным гнездышком. Казалось бы, подождать всего полгода – и вот они, заветные ключи, уже в руках.



Алина Буланова.

Наша однокомнатная квартира должна была быть на третьем этаже вот в этом доме, – показывает рукой в небо Алина Буланова. В нем даже не закончен первый этаж – перекрытий нет, только стены. – За нее мы отдали 2,56 миллиона рублей в 2014 году и уже в первом квартале 2015 года рассчитывали в нее заехать. Успокаивали себя тем, что купили жилье не в ипотеку.

То, что стройка остановилась, дольщики поняли не сразу. Будто в агонии, застройщик ООО «СтройСервисПроект» срочно возводил пять оставшихся домов.

– На какой-то момент стройка притормозилась, а потом застройщик начал создавать видимость работы, чтобы не останавливать продажу квартир.

– Люди продолжали покупать жилье, их привозили на стройку, показывали, что вот уже есть один этаж, процесс движется… А потом просто резко свернули работы.

Дольщики отправились в офис застройщика, где им сразу же указали дорогу в прокуратуру, пояснив: «Руководитель компании-застройщика Николай Голуб умер, начался раздел наследства».

– Потом оказалось, что эта компания изначально принадлежала племяннику Голуба, который назначил директором своего бухгалтера Карину Лубенец, – уточняет Буланова.

Начались бесконечные хождения по различным инстанциям в поисках защиты своих прав. Но все безрезультатно.

– У третьего дома построено два этажа из трех. Мы попросили отдать его физлицам, чтобы мы его достроили своими силами. Но не вышло – часть квартир в нём принадлежит юридическим лицам, и аннулировать все это не так просто. Тем более идёт процедура банкротства ООО «СтройСервисПроект», – рассказывает Алина. – Плюс периодически появляется Карина и заявляет, что все достроит. При этом стройматериалы давно вывезены со стройплощадки – по какой причине не накладывают арест на имущество, непонятно. Мы даже не знаем, есть ли ограничение в его использовании.

– Здесь было очень много стройматериалов, я видела, кто вывозит, куда, снимала на видео, записывала номера машин… Но правоохранительные органы ничего не предприняли – заявление должна была написать сама Карина как владелец. Но, по ее словам, ей абсолютно все равно, куда все вывозится. А вывозил Краснов, он руководил стройкой еще при Голубе.

За два года часть дольщиков официально получили статус обманутых. Но, по сути, это ничего не изменило. Всего же в этих пяти домах проектом предусмотрено 88 квартир, из них 68 продано физическим лицам, 19 – юридическим. Деньги, вложенные в будущее жилье, им никто не вернул. Дольщики как один удивляются, что за это время даже намека на то, что кто-то понесет ответственность за этот самый обман, не было. Уголовное дело было возбуждено в отношении Карины Лубенец, но по статье «Коммерческий подкуп».



Карина Лубенец.

2 ноября 2016 года Центральный районный суд Тулы вынес приговор директору ООО «СтройСервисПроект» 43-летней Карине Лубенец. Она через подругу требовала с дольщика 240 тысяч рублей за выдачу письменного согласия на уступку права требования по договору долевого участия в строительстве. Суд оштрафовал Лубенец на 400 тысяч рублей, а подругу – на 350 тысяч рублей. Обеим в зачет отбывания реального срока пошло нахождение под стражей и домашним арестом.



Это тот самый дом, где Алина Буланова с мужем и ребенком планировали жить. Сейчас дочери уже 2,5 года, и вместо собственного жилья молодой семье приходится ютиться в квартире у родителей.



В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о признании ООО «СтройСервисПроект» банкротом.

Начальник региональной инспекции по архитектурно-строительному надзору Тульской области Сергей Гончаров:

Сергей Гончаров – Было вынесено судебное решение в отношении руководителя компании, однако это не привело к изменению положения дел. Ситуация очень сложная. Все обращения и проверки в отношении компании не дают никакого результата. Очередное наше обращение с иском об истребовании документов ни к чему не привело.

По словам руководителя ведомства, у дольщиков вариантов не много: организовать ТСЖ и достроить дома самостоятельно либо дождаться банкротства и после реализации «конкурсной массы» – имущества ООО «СтройСервисПроект», к слову, уставной капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей – вырученные деньги разделить между собой и остальными кредиторами. Ни тот, ни другой вариант не окупит в полной мере уже нанесенный людям ущерб.

В первом случае придется вложить 100-150 миллионов рублей помимо тех, что уже отданы за несуществующее жилье. Во втором – далеко не факт, что стоимость недостроев при продаже сможет покрыть затраты дольщиков.

– Правовая помощь будет оказана дольщикам со стороны правительства Тульской области, – добавил Гончаров. – Это люди, которые действительно вложили свои средства и являются пострадавшими. Правда, среди них есть и те, кто купил квартиры в этом жилом комплексе в конце прошлого года, и их отнести к пострадавшим очень сложно. Они знали ситуацию с этим жилым комплексом, и зачем приобретали квартиры – непонятно.

Правда, у части дольщиков надежда появилась. В начале апреля при участии начальника инспекции по архитектурно-строительному надзору Сергея Гончарова и заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина состоялась встреча с потенциальным инвестором, который высказал желание выкупить доли путем переуступки прав по договору долевого участия. Правда, не всех, а только тех, которые признаны обманутыми. Название юрлица ни дольщикам, ни «Слободе» названо не было – якобы инвестор не хочет афишировать свое имя.

Как пояснила Алина Буланова, им назвали только имя представителя инвестора – Михаил Игоревич Семенов.

– Мы навели справки о нем. Оказалось, что он конкурсный управляющий ООО «СтройСервисПроект». Большая часть дольщиков согласна продать свои доли, но конкретных сроков нам не назвали, кому-то озвучили неделю, кому-то месяц, – пояснила Алина. – 10 апреля мы еще раз встретились с Семеновым и передали ему копии документов. Но больше с нами никто не связывался.

– Процесс выкупа займет от двух до четырех месяцев, – пояснил Сергей Гончаров. – Все, кто захотел, уже подали заявки. На это готовы пойти не все. Кто-то требует достройки домов, другие считают, что продажа доли не покроет проценты от ипотеки.

Что же касается достройки домов, то здесь ситуация не одного года.

– Это частная история – по закону правительство региона не может направить бюджетные деньги на достройку домов. Помочь в этой ситуации сможет только поиск заинтересованного в достройке инвестора, – заключил Гончаров. – Подбором его мы сейчас занимаемся.

