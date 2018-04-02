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Весна придет в Тульскую область уже на этой неделе
Фото belcantofund.com

Весна придет в Тульскую область уже на этой неделе

Синоптики обнадежили: к концу недели воздух прогреется до +9°С.

Настоящая весна в Тульской области ожидается в ближайшие дни. Синоптики уверяют: с середины недели столбики термометров начнут расти вверх.

С четверга, 5 апреля, днем воздух прогреется до +5°С, в ночные часы до +1°С. На выходных потепление продолжится — ночью от -1 до +3°С, в дневные часы температура воздуха составит +7-+9°С.

А уже к середине следующей недели, по предварительным прогнозам, днем обещают все +20.

По данным Gismeteo.ru

Пока за окном сугробы и поверить в это трудно, но ждать осталось недолго.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:56 +3
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