В центре Тулы возле школы мужчина незаконно продает сигареты

Фото Екатерины Антоновой.

Туляки обратились в полицию, но, по их словам, после штрафа мужчина всё равно продолжает вести незаконную торговлю.

Тулячка обратилась в нашу редакцию с жалобой на незаконную торговлю сигаретами в районе рынка, расположенного на улице Пирогова. По её словам, мужчина без лицензии продает «контрабандные белорусские сигареты».

По закону, продажа табачных изделий разрешена только в магазинах и стационарных павильонах. Но мужчина продает сигареты прямо «с лотка», да еще и в непосредственной близости от школы №6.

По словам тулячки, после обращения в полицию мужчину оштрафовали, но он всё равно продолжает незаконную торговлю.