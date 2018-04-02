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В центре Тулы возле школы мужчина незаконно продает сигареты
Фото Екатерины Антоновой.

В центре Тулы возле школы мужчина незаконно продает сигареты

Туляки обратились в полицию, но, по их словам, после штрафа мужчина всё равно продолжает вести незаконную торговлю.

Тулячка обратилась в нашу редакцию с жалобой на незаконную торговлю сигаретами в районе рынка, расположенного на улице Пирогова. По её словам, мужчина без лицензии продает «контрабандные белорусские сигареты».

По закону, продажа табачных изделий разрешена только в магазинах и стационарных павильонах. Но мужчина продает сигареты прямо «с лотка», да еще и в непосредственной близости от школы №6.

По словам тулячки, после обращения в полицию мужчину оштрафовали, но он всё равно продолжает незаконную торговлю.

сегодня, в 10:03 +7
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