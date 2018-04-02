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В Щекинском районе сгорел деревянный барак: есть погибший
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щекинском районе сгорел деревянный барак: есть погибший

Личность погибшего устанавливается.

01 апреля в 21.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного барака на ул. Торговая п. Ломинцевский Щекинского района.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. 16 пожарных справились с огнем в 22.15.

В результате происшествия квартира № 10 выгорела по всей площади, в квартире № 9 прогорела стена на площади 4 кв. м, закоптились стены и потолок, сгорела кровля на площади 50 кв. м и частично обрушилась.

Одному из жителей сгоревшей квартиры спастись не удалось.

Его личность сейчас устанавливают эксперты.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:28 +2
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ЛоминцевскийЩекинский районТульская область

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