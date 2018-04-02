Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Щекинском районе сгорел деревянный барак: есть погибший
Личность погибшего устанавливается.
01 апреля в 21.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного барака на ул. Торговая п. Ломинцевский Щекинского района.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. 16 пожарных справились с огнем в 22.15.
В результате происшествия квартира № 10 выгорела по всей площади, в квартире № 9 прогорела стена на площади 4 кв. м, закоптились стены и потолок, сгорела кровля на площади 50 кв. м и частично обрушилась.
Одному из жителей сгоревшей квартиры спастись не удалось.
Его личность сейчас устанавливают эксперты.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие