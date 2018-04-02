В Щекинском районе сгорел деревянный барак: есть погибший

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

01 апреля в 21.40 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании деревянного барака на ул. Торговая п. Ломинцевский Щекинского района.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. 16 пожарных справились с огнем в 22.15.

В результате происшествия квартира № 10 выгорела по всей площади, в квартире № 9 прогорела стена на площади 4 кв. м, закоптились стены и потолок, сгорела кровля на площади 50 кв. м и частично обрушилась.

Одному из жителей сгоревшей квартиры спастись не удалось.

Его личность сейчас устанавливают эксперты.

Причина пожара устанавливается.