В Алексине появился Центр защиты бездомных животных
Учреждение будет заниматься спасением и социализацией бродячих собак.
О создании полноценного Центра защиты бездомных животных на территории Алексина объявил Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона.
- Главная цель создания центра защиты животных в Алексине — экологическое воспитание и просвещение детей и взрослых, — поясняют инициаторы социального проекта.
Инициативу уже поддержали сотни жителей Тульской области. Алексинские волонтеры-зоозащитники также с радостью присоединились к задумке: работа по спасению и социализации бродячих собак уже ведется в городе.
Проект также подразумевает открытие долгожданного приюта для собак. Алексинцы уже рассматривают варианты его создания в черте города. По словам активистов, приют со временем смог бы решить вопрос с нападениями агрессивных животных на людей.
Получится ли? Покажет время. Но первый шаг на пути осуществления важного социального проекта уже сделан. Если вы готовы безвозмездно включиться в работу новоиспеченного Центра защиты животных, обращайтесь по телефону:
+7 (905) 623-06-81, Юрий;