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В Алексине появился Центр защиты бездомных животных
Фото Алексея Пирязева.

В Алексине появился Центр защиты бездомных животных

Учреждение будет заниматься спасением и социализацией бродячих собак.

О создании полноценного Центра защиты бездомных животных на территории Алексина объявил Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона.

- Главная цель создания центра защиты животных в Алексине — экологическое воспитание и просвещение детей и взрослых, — поясняют инициаторы социального проекта.

Инициативу уже поддержали сотни жителей Тульской области. Алексинские волонтеры-зоозащитники также с радостью присоединились к задумке: работа по спасению и социализации бродячих собак уже ведется в городе.

Проект также подразумевает открытие долгожданного приюта для собак. Алексинцы уже рассматривают варианты его создания в черте города. По словам активистов, приют со временем смог бы решить вопрос с нападениями агрессивных животных на людей.

Получится ли? Покажет время. Но первый шаг на пути осуществления важного социального проекта уже сделан. Если вы готовы безвозмездно включиться в работу новоиспеченного Центра защиты животных, обращайтесь по телефону:

+7 (905) 623-06-81, Юрий;

office@razvitieregiona.ru

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:02 +8
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Место
АлексинТульская область Узловая

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