Житель Суворовского района украл у своей соседки двух кроликов

Мужчина ночью пробрался на участок и, вскрыв сарай, похитил двух кроликов, которых его соседка содержала для личных нужд.

В Суворовском районе местный житель взломал сарай своей соседки и украл двух кроликов, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

По предварительной информации, 27-летний мужчина ночью пробрался на участок своей соседки и, сорвав навесной замок сарая, зашел внутрь. В помещении 59-летняя женщина содержала кроликов, разведением которых занималась для личных нужд. Злоумышленник забрал двух из них и скрылся с места преступления.

Пропажа обнаружилась только на утро. Прибывшие полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен кто-то из местных жителей, знавших о находившихся в сарае кроликов. Предположение подтвердилось – у 27-летнего неработающего ранее судимого соседа потерпевшей были обнаружены кролики, которых тот намеревался продать, и инструменты для взлома.

Подозреваемый признался в содеянном, в настоящее время он задержан и находится в отделении полиции.