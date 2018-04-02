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Тулу признали самым дешевым городом для весенних путешествий
Фото Алексея Пирязева.

Тулу признали самым дешевым городом для весенних путешествий

Популярный российский сервис бронирования Tvil.ru выявил города России, где туристы тратятся меньше всего этой весной.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года. Вот, как он выглядит: 

Топ-10 городов для недорогих весенних поездок:

  1. Тула - 1 тысяча рублей в сутки/ 1,5 ночи
  2. Красноярск - 1,1 тысяча рублей в сутки/ 1,5 ночи
  3. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) - 1,2 тысячи рублей/ 2 ночи
  4. Павловский Посад (Московская область) - 1,3 тысячи рублей/ 2 ночи
  5. Петрозаводск - 1,4 тысячи рублей/ 1,5 ночи
  6. Тюмень - 1,4 тысячи рублей/ 2 ночи
  7. Астрахань - 1,5 тысяч рублей/ 2 ночи
  8. Воронеж - 1,7 тысяч рублей/ 1,5 ночи
  9. Волгоград - 1,8 тысяч рублей/ 2 ночи
  10. Йошкар-Ола - 1,8 тысяч рублей/ 1 ночь

По данным сервиса, туристы бронируют жилье в Туле весной в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание одну тысячу рублей в сутки. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:44 −5
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